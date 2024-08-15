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وبعد الانجيل المقدس، ألقى بقعوني عظة هنأ فيها المؤمنين بالعيد رغم كل الظروف، وقال:"نتمنى دائما الخير لان ثقتنا ليست بهذه الدنيا او بأشخاص بل بالرب يسوع وبوالدته مريم العذراء". ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني القداس الالهي لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة السيدة في بتغرين، وعاونه كاهن الرعية الاب بطرس خوري والابوان الياس كلاس والياس الخوري، وخدمت القداس جوقة الرعية في حضور حشد من المؤمنين.وبعد الانجيل المقدس، ألقى بقعوني عظة هنأ فيها المؤمنين بالعيد رغم كل الظروف، وقال:"نتمنى دائما الخير لان ثقتنا ليست بهذه الدنيا او بأشخاص بل بالرب يسوع وبوالدته مريم العذراء".

وشدد بقعوني على أن "الاقتداء بمريم العذراء يكون بالتعلم من فكر المسيح وخلقه ومحبته ورحمته وعدم الدينونة، ونتمكن من ذلك بالتواضع وبأن نخلي ذواتنا، وذلك صعب لان ال "أنا" اليوم تحكم الكرة الأرضية، ومن يريد أن يقتدي بمريم عليه ان يخرج من ال "أنا" كي يتمكن أن يحمل حياة الآخرين".



وختم:" علينا في هذا العيد مسؤولية ان نحمل حياة يسوع للآخرين وهذا يقتضي أن نرجع ليسوع ونتبنى فكره وأن نجاهد لنحيا بحسب هذه المشيئة وهذا الفكر وهذا يتطلب ان نخلي في كثير من الأحيان مشيئتنا وارادتنا وعنفواننا وكرامتنا في سبيل أن نكون شهودا للمحبة وللرحمة ولخلاص يسوع المسيح".