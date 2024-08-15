إشكال بين شبان... تضارب وإطلاق نار

وقع إشكال بين عدد من الشبان في شارع مشعب شعيب في منطقة القبة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتطوّر الإشكال إلى تضارب وإطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات.

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ووصل الجيش إلى المكان، ويعمل على مُلاحقة مُطلقي النار لتوقيفهم.