Advertisement

لبنان

إشكال بين شبان... تضارب وإطلاق نار

Lebanon 24
15-08-2024 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1234599-638593296558198257.jpg
Doc-P-1234599-638593296558198257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال بين عدد من الشبان في شارع مشعب شعيب في منطقة القبة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وتطوّر الإشكال إلى تضارب وإطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات.
Advertisement
 
ووصل الجيش إلى المكان، ويعمل على مُلاحقة مُطلقي النار لتوقيفهم.
 
مواضيع ذات صلة
بعد إشكال القبة ليل أمس... مداهمة وتوقيف وإطلاق نار!
lebanon 24
15/08/2024 16:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في القبة.. اليكم ما حصل
lebanon 24
15/08/2024 16:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"سليم" تعرّض لطعنة سكين بإشكال في القبة
lebanon 24
15/08/2024 16:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تخلّله تضارب بآلة حادة... إشكال بين فتاتين لا يتعدى عمرهما الـ12 عاماً
lebanon 24
15/08/2024 16:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

إشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2024-08-15
09:41 | 2024-08-15
09:25 | 2024-08-15
09:22 | 2024-08-15
09:00 | 2024-08-15
08:42 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24