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لبنان
الأحدب: ما ينشر في بعض وسائل الاعلام عن وجود للنصرة وداعش في طرابلس امر مرفوض
Lebanon 24
15-08-2024
|
07:45
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حذر النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية من "أن ما يُنشر في بعض وسائل الاعلام من تسريبات عن وجود للنصرة وداعش في طرابلس هو امر مرفوض ومفضوح وخط احمر، وكلكم يعلم أن أحدا في طرابلس لا يمكنه حمل سكين دون علمكم".
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واضاف في بيان: "نرفض ان يبنى على مشاكل مفتعلة في طرابلس للقول ان التنظيمات المتطرفة مترسخة في المدينة، في الوقت الذي تشكل فيه إسرائيل خطرا على الجنوب ويحاول البعض تسويق خطر داعش في الشمال، فما يجري هو محاولة لطالما حذرنا منها تهدف لالباس مدينتنا ثوب الارهاب، وما جرى مع المحامي محمد صبلوح في المحكمة العسكرية خلال دفاعه عن شاب حكم بالحبس عشر سنوات بنفس التهمة مرتين دليل اضافي على استهداف شبابنا، وعندما قال ان المحكمة تركب الطرابيش منع من حضور الجلسات، فلا يجوز أن يستهدف شبابنا بهذا الشكل".
وسأل نواب طرابلس: "هل ترضون بما يقال عن وجود لداعش والنصرة في مدينتكم؟ هل هذا الكلام صحيح ام تعلمون بأنه افتراء وتسكتون عليه؟" .
وختم الأحدب متوجها للقيادات المسيحية: "من غير المقبول ان تهتموا بمناطقكم فقط، وتصدقوا الفبركات التي تتحدث عن وجود داعش والنصرة في مناطقنا، واعلموا ان هناك من يفتعل المشاكل والإرهاب ليفاوضكم على امنكم داخل مناطقكم بعد ان اخذ منكم الجمهورية اللبنانية، لذلك عليكم الانتباه، وان لم يكن هناك موقف واضح من الجميع برفض ما يتم حياكته لطرابلس فاعلموا ان ما يدبر سيتحقق والكل مسؤول عن ذلك".
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