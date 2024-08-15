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لبنان

سوريٌّ اقتحم سيارة في بيروت وحاول إغتصاب فتاة.. وهكذا حاول إبعاد الشبهات عنه

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:14
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
    في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو بعنوان "محاولة اغتصاب فتاة في بيروت" يظهر فيه شخص مجهول يقوم باقتحام سيارة متوقفة بجانب فصيلة ميناء الحصن وبداخلها فتاة محاولا اغتصابها، وبعد عراك معها خرج من السيارة وقام بحركات معيبة ومخلّة بالآداب وتم توثيق كل ذلك وتصويره بهاتف الفتاة.
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   على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكنت الشعبة من تحديده وهو المدعو:
-  ا. ع. س. (من مواليد عام 2003، سوري)
   بتاريخ 11-6-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأوزاعي.
   بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتاة، وأنّه أقدم على حلق شعره لتغيير ملامحه والتضليل وإبعاد الشبهات عنه.
   أجري المقتضى القانوني بحقه وتم تسليمه للقطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص.
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