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لبنان

ميقاتي استقبل وزير خارجية فرنسا: في هذه الفترة الصعبة لا يمكن الا أنّ نتحلى بالصمت والصبر والصلاة

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:12
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه بعد ظهر  اليوم في دارته في بيروت. 
 
وشارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
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في خلال الاجتماع جدد الوزير سيجورنيه "تأكيد دعم فرنسا  للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به". وتمنى "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني" مقدرا "ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة".
اما رئيس الحكومة فشدد على اهمية دعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة".
وبعد الزيارة ، وازاء الحاح الصحافيين على الرئيس ميقاتي بالتصريح قال: "في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها لا يمكن الا ان نتحلى بالصمت والصبر والصلاة".
  
 
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