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لبنان

قد يحصل خلال أيّام.. مسؤول في البيت الأبيض: هجوم إيران قد يُنفذه "حزب الله"

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:28
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن "معلومات بلاده تشير إلى أن طهران لم تتراجع عن تهديدها بشن هجوم على إسرائيل".

كما أضاف أن هذا الهجوم قد ينفذ سواء عبر استخدام "حزب الله" في لبنان أو الحوثيين في اليمن.
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ولفت إلى إمكانية حدوثه خلال أيام، لكنه أعرب في الوقت عينه عن أمله بألا يحصل.

وأكد أن الولايات المتحدة دفعت بقدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة للدفاع عن قواتها ومنشآتها فضلا عن إسرائيل. (العربية)
 
 
 

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