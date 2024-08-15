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لبنان

بشأن الرد على إسرائيل.. هذا ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:37
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أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الخميس، أن قرار الرد على إسرائيل اتخذ وأنه سيحدث.

ووصف نعيم قاسم إن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، بأنها "استعراضية"، مضيفا أنه "لا توجد مقترحات أميركية محددة".
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واعتبر أن "الولايات المتحدة تريد أن تظهر أنها تتحرك لكن في الفراغ من دون مشروع حتى الآن".

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر".

وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".

يذكر أن غارة إسرائيلية في بيروت، استهدفت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله، وبعد يوم تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني. (سكاي نيوز)

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