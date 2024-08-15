سيجورنيه من عين التينة: ننقل رسالة دعم فرنسية للبنان في ظل الاوضاع المقلقة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه في عين التينة.

وبعد انتهاء اللقاء، قال سيجورنيه: "ننقل رسالة دعم فرنسية للبنان في ظل الاوضاع المقلقة".

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وأضاف: "نسعى للتجديد لليونيفيل 12 شهراً جديداً".