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لبنان

سيجورنيه من عين التينة: ننقل رسالة دعم فرنسية للبنان في ظل الاوضاع المقلقة

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:42
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه في عين التينة.
 
وبعد انتهاء اللقاء، قال سيجورنيه: "ننقل رسالة دعم فرنسية للبنان في ظل الاوضاع المقلقة".
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وأضاف: "نسعى للتجديد لليونيفيل 12 شهراً جديداً". 
 
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