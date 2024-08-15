أطلق النار أمام منزل أحد الأشخاص في بلدة شيخلار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ غ.ا أطلق النار في الهواء أمام منزل أحد الأشخاص في بلدة شيخلار العكاريّة من دون وقوع إصابات.

وبحسب المعلومات، فإنّ غ.ا اتّهم صاحب المنزل بسرقة بندقية حربيّة من صديقه ب.د.