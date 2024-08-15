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لبنان

أطلق النار أمام منزل أحد الأشخاص في بلدة شيخلار

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ غ.ا أطلق النار في الهواء أمام منزل أحد الأشخاص في بلدة شيخلار العكاريّة من دون وقوع إصابات.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ غ.ا اتّهم صاحب المنزل بسرقة بندقية حربيّة من صديقه ب.د.
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إطلاق نار

بندقية

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