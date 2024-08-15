السفيرة الأميركية مندهشة بجمال مغارة جعيتا: ثروة وطنية تجذب السياح من كل أنحاء العالم

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زارت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليز جونسون قبل ظهر اليوم، مغارة جعيتا، حيث كان في استقبالها مدير عام شركة "ماباس" المستثمرة للمغارة الدكتور نبيل الحداد. استهلتها بجولة في أرجاء المغارتين السفلى والعليا بواسطة الزورق والقطار السياحي، متفقدة انواع الخدمات السياحية والثقافية التي تقدمها المغارة.وأبدت جونسون دهشتها واعجابها بهذا المرفق السياحي الطبيعي المميز وبيئة لبنان الفريدة ومواقعه الطبيعية السياحية الرائعة، آملة من المسؤولين اللبنانيين ان "يحبوا وطنهم ويضحوا من أجله، والعمل على حماية ثروته الطبيعية".واثنت السفيرة جونسون على العمل "التقني الجيد من قبل الشركة المستثمرة في حماية هذا الموقع السياحي الرائد بكل تكويناته الطبيعية، والذي يعتبر ثروة وطنية تجذب السياح من كل أنحاء العالم".