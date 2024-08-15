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لبنان

بعدما قصفها "الحزب" لأوّل مرّة اليوم... ماذا قرّر سكان من مستوطنة شامير؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:51
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مغادرة عدد من سكان مستوطنة شامير في الشمال، بعد تعرّضها للقصف من قبل "حزب الله".
 
 
وكان "حزب الله" أعلن أنّه قصف بصواريخ "الكاتيوشا" شامير لأوّل مرّة منذ 8 تشرين الأوّل الماضي. (رصد لبنان 24)
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