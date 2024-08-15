بعد أن قرّر سكّانها مغادرتها.. "الحزب" يُشعل مستوطنة شامير (فيديو)

إعلام_العدو
وسائل إعلام العدو الإسرائيلية: حرائق بسبب سقوط صواريخ في منطقة شامير في الجليل الأعلى pic.twitter.com/9xAitWiNLN
— شمران (@smrn4429071) August 15, 2024
إعلام_العدو
وسائل إعلام العدو الإسرائيلية: حرائق بسبب سقوط صواريخ في منطقة شامير في الجليل الأعلى pic.twitter.com/9xAitWiNLN
منطقة شامير في الجليل الاعلى بعد سقوط الصواريخ من #جنوب_لبنان pic.twitter.com/Ul4oPgZ28l
— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) August 15, 2024
منطقة شامير في الجليل الاعلى بعد سقوط الصواريخ من #جنوب_لبنان pic.twitter.com/Ul4oPgZ28l
🟡 رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والبيوت الآمنة وخاصة في مدينة مرجعيون وإصابة المدنيين فيها، أدرجت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 15/8/2024 مستوطنة شامير الجديدة في جدول نيرانها وقصفتها لأول مرة بوابل من صواريخ الكاتيوشا. https://t.co/UKpY21MTKv
— Suribelle (@Syribelle) August 15, 2024
🟡 رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والبيوت الآمنة وخاصة في مدينة مرجعيون وإصابة المدنيين فيها، أدرجت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 15/8/2024 مستوطنة شامير الجديدة في جدول نيرانها وقصفتها لأول مرة بوابل من صواريخ الكاتيوشا. https://t.co/UKpY21MTKv
معارك في سماء شمال فلسطين المحتلة خلال محاولة التصدي لصواريخ المقاومة اللبنانية.
من الحرائق المندلعة قرب "شامير" شمال فلسطين المحتلة، جراء سقوط صواريخ من لبنان pic.twitter.com/oJ94w2LFNV
— fadi (@fadi3235) August 15, 2024
معارك في سماء شمال فلسطين المحتلة خلال محاولة التصدي لصواريخ المقاومة اللبنانية.
من الحرائق المندلعة قرب "شامير" شمال فلسطين المحتلة، جراء سقوط صواريخ من لبنان pic.twitter.com/oJ94w2LFNV