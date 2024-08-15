Advertisement

لبنان

بعد أن قرّر سكّانها مغادرتها.. "الحزب" يُشعل مستوطنة شامير (فيديو)

Lebanon 24
15-08-2024 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1234676-638593426229552350.jpeg
Doc-P-1234676-638593426229552350.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخمس، أن أكثر من 20 عملية إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تمت من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في القصف الأخير على الشمال، تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا، تم اعتراض 15 منها، وسقط 5 منها في مناطق مفتوحة في منطقة شامير.
 
Advertisement
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض هدف جوي أطلق من لبنان، في حين أعلن "حزب الله" اليوم، ولأول مرة، استهداف مستوطنة شامير الجديدة شمال إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا.

في السياق، أدّت صواريخ الكاتيوشا التي تم إطلاقها إلى إلحاق أضرار مادية في المستعمرة، إذ أظهرت مقاطع الفيديو نشوب حرائق داخلها، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مغادرة عدد من سكان المستوطنة، بعد تعرّضها للقصف من قبل "حزب الله".
 
 

لبنان

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2024-08-15
15:54 | 2024-08-15
14:56 | 2024-08-15
14:52 | 2024-08-15
14:23 | 2024-08-15
14:19 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24