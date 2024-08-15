بعد أن قرّر سكّانها مغادرتها.. "الحزب" يُشعل مستوطنة شامير (فيديو)

صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخمس، أن أكثر من 20 عملية إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تمت من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.



وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في القصف الأخير على الشمال، تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا، تم اعتراض 15 منها، وسقط 5 منها في مناطق مفتوحة في منطقة شامير.

إعلام_العدو



وسائل إعلام العدو الإسرائيلية: حرائق بسبب سقوط صواريخ في منطقة شامير في الجليل الأعلى pic.twitter.com/9xAitWiNLN — شمران (@smrn4429071) August 15, 2024 Advertisement





في السياق، أدّت صواريخ الكاتيوشا التي تم إطلاقها إلى إلحاق أضرار مادية في المستعمرة، إذ أظهرت مقاطع الفيديو نشوب حرائق داخلها، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مغادرة عدد من سكان المستوطنة، بعد تعرّضها للقصف من قبل "حزب الله".

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض هدف جوي أطلق من لبنان، في حين أعلن "حزب الله" اليوم، ولأول مرة، استهداف مستوطنة شامير الجديدة شمال إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا.في السياق، أدّت صواريخ الكاتيوشا التي تم إطلاقها إلى إلحاق أضرار مادية في المستعمرة، إذ أظهرت مقاطع الفيديو نشوب حرائق داخلها، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مغادرة عدد من سكان المستوطنة، بعد تعرّضها للقصف من قبل "حزب الله".

منطقة شامير في الجليل الاعلى بعد سقوط الصواريخ من #جنوب_لبنان pic.twitter.com/Ul4oPgZ28l — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) August 15, 2024 وحسب وسائل إعلام إسرائيلية تعمل 7 طواقم إطفاء من محطة الجليل - الجولان، على إخماد الحرائق، التي تستعر بسبب الرياح.