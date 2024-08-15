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لبنان

الجبهة مشتعلة.. صلية صواريخ جديدة وسرب من المسيّرات من لبنان نحو إسرائيل

Lebanon 24
15-08-2024 | 11:26
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في المالكية وديشون وراموت نفتالي شمالي إسرائيل للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة.

وافادت المعلومات أيضا عن رصد صلية صاروخية على معسكر الزاعورة في الجولان، في حين أشار الحزب في بيان أنّه استهدف بصواريخ كاتيوشا مواقع مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة.
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وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الحزب عن استهداف مستوطنة شامير لأول مرة منذ 8 تشرين الأول.
 
من جانبها، استهدفت المدفعية الإسرائيلية كروم الجبل على اطراف بلدة راشيا الفخار، كما استهدفت الحارة الشرقية في عيترون جنوب لبنان.
 
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