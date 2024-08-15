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لبنان
دهم منازل مطلوبين في البقاع.. هذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
15-08-2024
|
12:25
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، وأوقفت المواطن (غ.و.) لإطلاقه النار.
ولفتت إلى أنّه قد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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