دهم منازل مطلوبين في البقاع.. هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، وأوقفت المواطن (غ.و.) لإطلاقه النار.

ولفتت إلى أنّه قد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.