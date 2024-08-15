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لبنان

قطع طريق عام حلبا بالاطارات بالاتجاهين.. إليكم السبب

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:39
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قام عدد من المواطنين بقطع طريق عام حلبا - عكار بالاتجاهين بالاطارات غير المشتعلة وامام مخفر العبدة، احتجاجاً على توقيف المدعو "م. الموري" من قبل الاجهزة الامنية منذ يومين على خلفية قيامه بحفر بئر مياه في البلدة المذكورة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وافادت المصادر انه قد اخلي سبيل الموقوف من قبل النيابة العامة.
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