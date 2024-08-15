قطع طريق عام حلبا بالاطارات بالاتجاهين.. إليكم السبب

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قام عدد من المواطنين بقطع طريق عام حلبا - عكار بالاتجاهين بالاطارات غير المشتعلة وامام مخفر العبدة، احتجاجاً على توقيف المدعو "م. الموري" من قبل الاجهزة الامنية منذ يومين على خلفية قيامه بحفر بئر مياه في البلدة المذكورة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".