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لبنان

بيان جديد لـ"الحزب".. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:52
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أعلن "حزب الله" مساء اليوم، أنه استهدف موقع المرج.

 

وقال في بيانه: "استهدفنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابةً مباشرة".
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