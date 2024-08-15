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لبنان

بقعوني: للعودة إلى الايمان الصحيح والتواضع ومحبة الآخر

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:58
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ترأس راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداسا احتفاليا لمناسبة انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد، من على مذبح كنيسة سيدة النياح في كفردبيان.
بعد الانجيل المقدس، تحدث المطران بقعوني عن "أهمية  الايمان الصحيح بالصلاة والقناعة والتواضع وليس الكلام وحده"، لافتا إلى أن "كنائس كثيرة تبنى على اسم القديس شربل، انطلاقا من الشفاءات التي ينعم بها هذا القديس على مؤمنيه وطالبي شفاعته، فالمؤمن يحتاج إلى قناعة، لاسيما وأننا اليوم نعيش واقعا صعبا يحتاج إلى أعجوبة خلاص. بل يحتاج إلى قديسين يتكلمون معه بتواضع وبساطة على قدر إيمانه البسيط، ليعطيه العجائب والنداءات المطلوبة" .
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وأضاف:" مار شربل أعطى صورة عن القداسة، وكأنه يتوجب علينا التنسك والزهد في الحياة فقط . لكن الحقيقة أن القديسين اعتنقوا القداسة، هم من الطبقة البسيطة الذين مارسوا إيمانهم في هذا العالم بالمحبة والقبول والصدق والايمان والإخلاص لتعاليم يسوع . وانتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء دليل على ذلك، بتواضعها وانسحاقها برسالته، فهي حبلت من الروح القدس وعاشت ومارست دورها كأم، فهي تجاوبت مع مشيئة الله وجاهدت ليس فقط في تربية يسوع لتحيا بحسب مشيئة الله، ولكن عندما انطلق يسوع في نشر الرسالة فكانت إلى جانبه والدعاء بأن يعطي الله المؤمنين كل بحسب إيمانه".
وتابع: " إن الاحتفالات الروحية في لبنان تتعلق بصدق الايمان وصدق التعاطي الروحي، وصدق التواضع ومحبة الآخر، وعليه أن نكون نحن كما يراد لنا في الايمان والقداسة، انقياء القلوب كما كانت مريم في دورها كأم متخلية عن ذاتها وعن الأنا، اي انانيتها التي يعيشها كل واحد منا اليوم بكل مندرجاتها، والتي تحرمنا الصدق في التعامل وستؤدي بنا في النهاية إلى الهلاك".
وختم بقعوني بالدعوة الى "العودة إلى الايمان الصحيح والتواضع ونكران الذات ومحبة الآخر متخلين عن الأنا والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية لاستحق أن أكون في  خدمة الله ومحبته بتواضع المؤمن الصادق قولا وفعلا وعملا صالحا، كي اكون بين قديسيه". (الوكالة الوطنية)
 
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