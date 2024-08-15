بهية الحريري تابعت الشأن الحياتي مع رئيس اتحاد الجنوب عبد اللطيف الترياقي

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استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، في حضور مستشارها لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري.وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، ولا سيما ما يتعلق بالشأن الحياتي، في ظل تطورات الوضع في الجنوب وتفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية وسبل مواجهة تداعياتها على المواطن.كما جرى التطرق للشأن النقابي. (الوكالة الوطنية)