Advertisement

لبنان

بهية الحريري تابعت الشأن الحياتي مع رئيس اتحاد الجنوب عبد اللطيف الترياقي

Lebanon 24
15-08-2024 | 13:05
A-
A+

Doc-P-1234715-638593491826802352.png
Doc-P-1234715-638593491826802352.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، في حضور مستشارها لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري. 
وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، ولا سيما ما يتعلق بالشأن الحياتي، في ظل تطورات الوضع في الجنوب وتفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية وسبل مواجهة تداعياتها على المواطن. 
Advertisement
كما جرى التطرق للشأن النقابي. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2024-08-15
15:54 | 2024-08-15
14:56 | 2024-08-15
14:52 | 2024-08-15
14:23 | 2024-08-15
14:19 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24