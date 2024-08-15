"المؤتمر القومي العربي" ينعى قرم

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نعت الأمانة العامة لـ "المؤتمر القومي العربي" في بيان، الوزير السابق جورج قرم "الذي واكب أعمال المؤتمر منذ العام 2004 وحضر العديد من دوراته التي عقدت لبنان".وعددت المناصب التي تولاها والكتب التي أصدرها، "ومن الملفت أن للراحل مقدمة هامة لكتاب "في معنى العروبة" الذي وضعه عدد من شباب الجزيرة العربية، معظمهم من أعضاء المؤتمر القومي العربي، وترك ذلك الكتاب وتلك المقدمة أثراً واسعاً في الجزيرة العربية والخليج". (الوكالة العربية)