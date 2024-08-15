Advertisement

لبنان

إسرائيل تتهيأ للرد.. "الحزب" لن ينتظر إيران

Lebanon 24
15-08-2024 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1234725-638593507869250403.png
Doc-P-1234725-638593507869250403.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" مصمم على الهجوم ولن ينتظر الرد الإيراني.
 
وفي ظل الاتصالات والقمة في قطر، تقدر إسرائيل أيضاً أن الهجوم من قبل "حزب الله" وإيران أصبح وشيكاً.
Advertisement
 
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش الإسرائيلي في "ذروة الاستعداد. ونحن نعمل على مدار الساعة".
 
وأكد أنه "في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في سياسة قيادة الجبهة الداخلية. نحن نراقب النبض طوال الوقت".
 
وأضاف أنه "إذا كان هناك تغيير في المبادئ التوجيهية، فسنبلغ الجمهور بذلك على الفور". 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2024-08-15
15:54 | 2024-08-15
14:56 | 2024-08-15
14:52 | 2024-08-15
14:23 | 2024-08-15
14:19 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24