إسرائيل تتهيأ للرد.. "الحزب" لن ينتظر إيران

أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" مصمم على الهجوم ولن ينتظر الرد الإيراني.

وفي ظل الاتصالات والقمة في قطر، تقدر إسرائيل أيضاً أن الهجوم من قبل "حزب الله" وإيران أصبح وشيكاً.

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وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش الإسرائيلي في "ذروة الاستعداد. ونحن نعمل على مدار الساعة".

وأكد أنه "في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في سياسة قيادة الجبهة الداخلية. نحن نراقب النبض طوال الوقت".

وأضاف أنه "إذا كان هناك تغيير في المبادئ التوجيهية، فسنبلغ الجمهور بذلك على الفور".