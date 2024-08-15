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لبنان

اسامة سعد: لتوحيد الجهود في مواجهة المخاطر المحدقة باللبنانيين

Lebanon 24
15-08-2024 | 14:19
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التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد، وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا برئاسة أمين سر التجمع ماجد حمدتو.
وعرض الوفد خلال اللقاء، خطة الطوارئ والتحضيرات والاستعدادات التي يقوم بها، تحسبا لتصعيد من العدو يستهدف به مزيدا من القرى والبلدات الآمنة، مما يسبب موجات نزوح جديدة.
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وأكد المجتمعون أن "صيدا عاصمة الجنوب والتي هي في دائرة الاستهداف، لن تتردد بكل مكوناتها الوطنية من نصرة وضيافة أبناء الجنوب الصامد،تحت كل الظروف". 
وأثنى سعد على عمل التجمع، مشددا على "ضرورة التعاون بين الجميع، من أجل تأمين مقومات الصمود للأهالي، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة عن أدوارها في هذا المجال، فضلا عن المعاناة اليومية للبنانيين على الصعد المعيشية والصحية والخدماتية".
ولفت الى أن "تهديدات العدو تفرض مضاعفة الجهود وتوحيدها لمواجهة هذه الاوضاع، والمخاطر المحدقة وتداعياتها الخطيرة على حياة اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
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