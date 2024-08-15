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لبنان

بعد شهر على جريمة رأس نحاش.. المرتكب يسلّم نفسه

Lebanon 24
15-08-2024 | 14:23
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أقدم المدعو "غ.أ.م" على تسليم نفسه لجهاز أمن الدولة- فرع الشمال في منطقة اجدعبرين في الكورة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


يذكر بأن "غ.أ.م" كان قد أقدم منذ حوالى شهر على قتل المدعو "خ.ش" في محلة رأس نحاش البترونية على خلفيات عائلية.
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رأس نحاش

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