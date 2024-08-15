بعد شهر على جريمة رأس نحاش.. المرتكب يسلّم نفسه

أقدم المدعو "غ.أ.م" على تسليم نفسه لجهاز أمن الدولة- فرع الشمال في منطقة اجدعبرين في الكورة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





يذكر بأن "غ.أ.م" كان قد أقدم منذ حوالى شهر على قتل المدعو "خ.ش" في محلة رأس نحاش البترونية على خلفيات عائلية.

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