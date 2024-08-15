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لبنان

وزير خارجية فرنسا غادر لبنان

Lebanon 24
15-08-2024 | 14:52
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أنهى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه زيارته الى لبنان، وغادر بيروت مساء اليوم عن طريق لارنكا مع الوفد المرافق على متن طائرة خاصة. (الوكالة الوطنية)
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