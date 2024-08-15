Advertisement

لبنان

مجلس عزاء عن روح النائب السابق حسن علوية في الذكرى السنوية الأولى لرحيله

Lebanon 24
15-08-2024 | 14:56
A-
A+

Doc-P-1234748-638593558126720207.jpg
Doc-P-1234748-638593558126720207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقيم اليوم مجلس عزاء عن روح النائب السابق حسن علوية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله، تبعه إطلاق وتوزيع كتاب "مع الإمام السيد موسى الصدر" الذي لخص محطات من مسيرة الامام الصدر التي عايشها وشهدها ووثقها الراحل، في مسجد الصفا، بحضور شخصيات حركية وسياسية واجتماعية.
Advertisement
وتقدمت عائلة الراحل بالشكر "لجميع المشاركين بهذه المناسبة على نحو يعبر عن التقدير لمسيرته الجهادية والسياسية". (الوكالة الوطنية)

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2024-08-15
15:54 | 2024-08-15
14:52 | 2024-08-15
14:23 | 2024-08-15
14:19 | 2024-08-15
13:37 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24