مجلس عزاء عن روح النائب السابق حسن علوية في الذكرى السنوية الأولى لرحيله

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أقيم اليوم مجلس عزاء عن روح النائب السابق حسن علوية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله، تبعه إطلاق وتوزيع كتاب "مع الإمام السيد موسى الصدر" الذي لخص محطات من مسيرة الامام الصدر التي عايشها وشهدها ووثقها الراحل، في مسجد الصفا، بحضور شخصيات حركية وسياسية واجتماعية.وتقدمت عائلة الراحل بالشكر "لجميع المشاركين بهذه المناسبة على نحو يعبر عن التقدير لمسيرته الجهادية والسياسية". (الوكالة الوطنية)