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لبنان

سقوط عدد من الجرحى بحادث سير على أوتوستراد البترون

Lebanon 24
15-08-2024 | 15:54
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سقوط عدد من الجرحى جراء حادث اصطدام بين عدد من السيارات على اوتوستراد بلدة بجدرفل في قضاء البترون.
ويتولى عناصر فريق الإسعاف في الصليب الاحمر نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة بمساعدة عناصر من مراكز الدفاع المدني في البترون. (الوكالة الوطنية)
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