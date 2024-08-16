منذ تهديد إيران بالردّ على اغتيال هنية.. كم مرّة خرقت إسرائيل أجواء لبنان ومصر والأردن وسوريا؟

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كشفت بيانات ملاحية، الخروقات الإسرائيلية لأجواء بلدان عربية عدة، هي مصر والأردن وسوريا ولبنان، منذ التهديد الإيراني بالرد على إسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحتى تاريخ الـ 15 من آب 2024.وتبين أن هناك ما مجموعه 77 اختراقاً قام به الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 20 طائرة عسكرية لمهام الاستطلاع، من أربع أنواع طائرات مختلفة، مقارنة بـ10 طائرات قامت بنحو 55 اختراقاً قبل 15 يوماً من التهديد الإيراني، بزيادة نحو 40% في الخروقات التي يمكن رصدها دون إخفاء لإشارة الملاحة ومسار الطائرة.وجاءت الخروقات الجوية الإسرائيلية كالتالي:الأردن: 38 مرة في 8 أيام مختلفة.مصر: 24 مرة في 6 أيام مختلفة.لبنان: 11 مرّة في 5 أيام مختلفة.سوريا: 3 مرات في يومين.