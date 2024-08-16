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لبنان
منذ تهديد إيران بالردّ على اغتيال هنية.. كم مرّة خرقت إسرائيل أجواء لبنان ومصر والأردن وسوريا؟
Lebanon 24
16-08-2024
|
00:28
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كشفت بيانات ملاحية، الخروقات الإسرائيلية لأجواء بلدان عربية عدة، هي مصر والأردن وسوريا ولبنان، منذ التهديد الإيراني بالرد على إسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحتى تاريخ الـ 15 من آب 2024.
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وتبين أن هناك ما مجموعه 77 اختراقاً قام به الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 20 طائرة عسكرية لمهام الاستطلاع، من أربع أنواع طائرات مختلفة، مقارنة بـ10 طائرات قامت بنحو 55 اختراقاً قبل 15 يوماً من التهديد الإيراني، بزيادة نحو 40% في الخروقات التي يمكن رصدها دون إخفاء لإشارة الملاحة ومسار الطائرة.
وجاءت الخروقات الجوية الإسرائيلية كالتالي:
الأردن: 38 مرة في 8 أيام مختلفة.
مصر: 24 مرة في 6 أيام مختلفة.
لبنان: 11 مرّة في 5 أيام مختلفة.
سوريا: 3 مرات في يومين.
وتستند المعلومات المذكورة في هذا التقرير، للبيانات الملاحية باستخدام موقع "adsbexchange" العالمي لتتبع الطائرات، والتي يتبين من خلالها عدد الخروقات وتاريخها ومسار كل طائرة إسرائيلية مشمولة في عملية الرصد.
الجدير ذكره في هذا الصدد، أن بعض البيانات تتأثر بعمليات تشويش والتلاعب في إشارات النظام الملاحي الجوي العالمي (GPS)، بالإضافة إلى تأثرها أيضاً ببعض الأعطال، إلى جانب إخفاء بعض الطائرات أنشطتها الخاصة، التي يصعب رصدها، وكل ذلك ينذر عادة بمخاطر على حياة المدنيين. (عربي بوست)
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