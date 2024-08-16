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لبنان

العلاقة سيئة مع المعارضة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2024 | 01:30
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استطاع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال المراحل الاخيرة بناء علاقة جيدة وايجابية مع بعض اطراف المعارضة في ظل خلافه مع "حزب الله" سياسيا ورئاسيا.
لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن علاقة باسيل مع المعارضة عادت لتسوء في الاسابيع الاخيرة في ظل سعي باسيل لتحسين وضعه السياسي والتحالفي مع حارة حريك، وتكاد تكون علاقة شبه مقطوعة مع القوى التي فتح معها حوارا مؤخرا.
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وتعتبر المصادر ان حالة اللااستقرار التي يعاني منها "التيار الوطني الحر" سياسياً وفي ما يتعلق بالتحالفات تؤثر بشكل كبير على شعبيته وثقة القوى السياسية به.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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