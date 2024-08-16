تراجع طفيف في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6 ألاف ليرة والمازوت 6 الاف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.571.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.611.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.410.000 ليرة لبنانيةالغاز: 907.000 ليرة لبنانية