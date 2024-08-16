فيروس "جدري القردة" يقلق العالم.. هل وصل الى لبنان؟

أكّد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط أنّ "جدري القردة، طفرة جديدة، تنتشر بسرعة وتؤدي الى الوفاة".



وكشف، في حديث الى "صوت لبنان"، عن "30 إصابة في "جدري M" في لبنان عولجت"، لافتاً إلى أنّ "العدوى تأتي عبر العلاقات الحميمة".

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