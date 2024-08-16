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لبنان

"الوطني الحر" سيزور "المستقبل" و"الإشتراكي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2024 | 02:21
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علِم "لبنان24" أنّ وفداً قيادياً من "التيار الوطني الحر"سيبدأ اليوم جولة على عددٍ من النواب الحاليين والسابقين في منطقة إقليم الخروب، كما ستشمل فعاليات سياسية وإجتماعية في المناطق.

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وذكرت المعلومات أنَّ الجولة ستبدأ من عند النائب السابق محمد الحجار (تيار المستقبل)، النائب بلال عبدالله (الحزب التقدمي الإشتراكي)، فيما ستكون هناك زيارات لشخصيات مثل العميد السابق عماد القعقور، السيد أحمد نجم الدين الذي سبق أن كان مرشحاً على الانتخابات النيابية سابقاً وغيرهم.

مصادر "الوطني الحر" قالت لـ"لبنان24" إنّ هدف هذه الجولة هو تفعيل التواصل بين مختلف الأطراف في إقليم الخروب وسط الظروف الصعبة وفي ظل الأوضاع الإستثنائية، وأضافت: "نحنُ نسعى لأن تكون العلاقة متماسكة مع بعض الأطراف خصوصاً إن حصل أي طارئ يستدعي تكافل الجميع في ما بينهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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