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وذكرت المعلومات أنَّ الجولة ستبدأ من عند النائب السابق محمد الحجار (تيار المستقبل)، النائب بلال عبدالله (الحزب التقدمي الإشتراكي)، فيما ستكون هناك زيارات لشخصيات مثل العميد السابق عماد القعقور، السيد أحمد نجم الدين الذي سبق أن كان مرشحاً على الانتخابات النيابية سابقاً وغيرهم.مصادر "الوطني الحر" قالت لـإنّ هدف هذه الجولة هو تفعيل التواصل بين مختلف الأطراف في إقليم الخروب وسط الظروف الصعبة وفي ظل الأوضاع الإستثنائية، وأضافت: "نحنُ نسعى لأن تكون العلاقة متماسكة مع بعض الأطراف خصوصاً إن حصل أي طارئ يستدعي تكافل الجميع في ما بينهم".