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لبنان

الحاج حسن يستذكر الإمام الصدر: بك انتصرنا

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:40
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن على منصة "إكس": "كلما ضاقت الارض بنا عدنا الى حقول عينيك. كلما أتعبنا الشوق عقدنا للصبر راية وللنصر راية، فبك انتصرنا ولك كل صبرنا سيدي الامام".
 
وأرفقها بصورة للامام السيد موسى الصدر.
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الحاج حسن

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