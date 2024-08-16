الحاج حسن يستذكر الإمام الصدر: بك انتصرنا

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن على منصة "إكس": "كلما ضاقت الارض بنا عدنا الى حقول عينيك. كلما أتعبنا الشوق عقدنا للصبر راية وللنصر راية، فبك انتصرنا ولك كل صبرنا سيدي الامام".

وأرفقها بصورة للامام السيد موسى الصدر.