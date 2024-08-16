"حزب الله" شيّع الشهيد بدر الدين

شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة حاروف الشهيد محمد علي جهاد بدر الدين.



وأمّ إمام البلدة الشيخ محمد أيوب الصلاة على جثمان الشهيد، وجاب النعش شوارع البلدة.



ثم ووري الشهيد في الثرى في جبانة البلدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement