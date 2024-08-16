أبرزها لبنان.. قطع الكهرباء يرهق 7 دول عربية

أظهرت بيانات جمعتها صحيفة "الشرق الأوسط" من مسؤولين وخبراء حجم الخسائر التي تتكبدها 7 عواصم عربية، من جراء قطع التيار الكهربائي.

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ففي مصر، بلغ عدد ساعات الانطفاء نحو 3 ساعات يومياً، وفي لبنان تجاوز 10 ساعات، وفي العراق بلغ معدل القطع نحو 6 ساعات.واثر انقطاع التيار، أعلنت مصانع أسمدة في مصر توقفها، فيما تعاني عائلات لبنانية لتوفير تكاليف البدائل من المولدات الأهلية.وتمتد الأزمة إلى الكويت والسودان وسوريا، لكن تختلف ظروف القطع بين دولة وأخرى، إذ في مصر تقول السلطات إن الأزمة "عابرة" بانتظار «تخفيف الأحمال»، لكنها في اليمن ذات طابع سياسي بسبب العقوبات، أما العراق فيواجه صعوبات في تحسين الشبكات رغم الوفرة المالية.ومع ذلك، يقترح خبراء تحدثت معهم "الشرق الأوسط" قائمة حلول موحدة لدول أزمة الكهرباء، أبرزها تسهيل الاستثمارات في مجال "الطاقة المتجددة"، التي تشمل تطوير الخلايا الشمسية وتوربينات طواحين الهواء. (الشرق الأوسط)