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لبنان

حاصباني يحذّر: الخطر قائم بغض النظر عن مفاوضات الدوحة

Lebanon 24
16-08-2024 | 03:42
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نبّه النائب غسان حاصباني الى أن "الخطر من توسع نطاق المواجهة داهم، ويبقى قائماً بغض النظر عن نتائج مفاوضات الدوحة".

وقال النائب حاصباني في حديث الى "صوت كل لبنان":  "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات استباقية لتجنب اندلاع الحرب في لبنان ويتقدمها الدفع نحو التزام القرارات الدولية الى جانب سلسلة خطوات تشمل التعامل مع القوى العسكرية الموجودة على الأراضي اللبنانية والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وفي مختلف المناطق".
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وعن دور المعارضة في هذه المرحلة أشار حاصباني الى "أن المعارضة لا تملك السلطة التنفيذية في البلاد، وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة".
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