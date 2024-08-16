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لبنان

فضل الله: رد المقاومة آتٍ

Lebanon 24
16-08-2024 | 03:58
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "المقاومة عند التزامها الرد على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية وعلى ما ارتكبه العدو من جريمة فيها، فإن هذا التزام ثابت، ورد المقاومة آتٍ، ولكن وفق التوقيت الذي تختاره المقاومة، لأن ساعتها لا تعمل وفق حسابات محللين أو ناشطين".
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وأشار النائب فضل الله خلال احتفال تكريمي إلى أن "العدو الإسرائيلي ومن ورائه الإدارة الأميركية، هما في حيرة وضياع".

وقال: "أمام التطور المتعلق بالرد على العدوان الاسرائيلي سواء من لبنان أو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنفرت الدبلوماسية الدولية، وتحركت الوفود إلى بلدنا، بهدف ممارسة الضغط على لبنان بذريعة أن الكيان الإسرائيلي سيواجه ويقصف وإلى ما هنالك من تهويلات، ولكن هذه الضغوط يجب أن تتوجه إلى الكيان الإسرائيلي، لأن وقف العدوان في غزة يوقف كل ارتداداته".
أضاف: "الآن تجري المفاوضات، وعنوانها المعلن وقف الحرب على غزة، وهو الهدف الذي وضعناه في حركات ومحور المقاومة، ولكن الذي يأخذ القرار هي المقاومة في فلسطين وعلى رأسها حركة حماس، وكل محور المقاومة يساند ويمارس الضغط لدعم الشعب الفلسطيني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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