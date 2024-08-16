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لبنان

انخفاض في الحرارة ورياح ناشطة.. إليكم كيف سيكون طقس "الويك آند"

Lebanon 24
16-08-2024 | 04:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال، مع رياح ناشطة شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة .
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  
ما زال لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط ضمن طقس صيفي معتاد مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات لتقارب معدلاتها الموسمية هذا اليوم .

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا و رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، و دون تعديل على الساحل، مع ضباب على المرتفعات .
السبت: غائم جزئيا بالاجمال، مع رياح ناشطة شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
الأحد: غائم جزئيا بالاجمال أحيانا ، مع ارتفاع في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 20 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و  30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.
-حال البحر: مائج اجمالا ارتفاع الموج من 0.5 الى 1.25 مترا، حرارة سطح الماء:  30 درجة.
-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,00
-ساعة غروب الشمس: 19,25
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