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لبنان

بعد فيديو "نفق حزب الله".. هكذا علّقت صحيفة إسرائيلية!

Lebanon 24
16-08-2024 | 04:45
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علّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على الفيديو الذي نشرهُ "حزب الله" مؤخراً، ويكشفُ عبره عن منشأة تحت الأرض تُسمّى "عماد 4" تنطلق منها صواريخ مُحملة على شاحنات.
وذكرت الصحيفة أنّ الانفاق العملاقة مُجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بسهولة بمرور الشاحنات وبالطبع الدراجات النارية، وأضافت: "كذلك، تُظهر رحلة عبر أحد الأنفاق متاهة طويلة مُضاءة تحت الأرض، حيث تمر الشاحنات المُرقّمة واحدة تلو الأخرى من دون إنقطاع".
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كذلك، أوضحت الصحيفة أنه في نهاية الفيديو، يمكن رؤية منصات إطلاق الصواريخ التي يتم إخراجها مقدمتها عبر بوابة تُفتح من تحت الأرض لتُصبح جاهزة لإطلاق مقذوفاتها في السماء.
 
(رصد لبنان24)



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