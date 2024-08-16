قطاع المرأة في" تيار العزم" نظم ورشة دورة تدريبية حول العناية بالبشرة



Advertisement

وتناولت يحيى سبل "العناية بالبشرة وطرق العناية بها عبر استخدام تقنيات عالية الجودة وعبر استخدام مستحضرات خاصة". نظم قطاع المرأة في" تيار العزم" وضمن سلسلة نشاطات تحت عنوان "خطوات تساعدك على الاهتمام بذاتك "، دورة تدريبية تحت عنوان :"العناية بالبشرة "، حاضرت فيها الدكتورة جنان يحيى وذلك في مقر القطاع في طرابلس.وتناولت يحيى سبل "العناية بالبشرة وطرق العناية بها عبر استخدام تقنيات عالية الجودة وعبر استخدام مستحضرات خاصة".

وركزت على" أهمية عدم التعرض للشمس الا باستخدام واق خاص للشمس وشرب الماء وأهمية النظافة الدائمة ذلك لتجنب التجاعيد والترهل المبكر" .

وتخلل الورشة تمارين عملية خاصة وذلك لتعليم الحاضرات سبل العناية الخاصة و طريقة التنفيذ الصحيحة والسليمة". (الوكالة الوطنية للإعلام)