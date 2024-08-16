للبحث في آخر التطورات.. وزير الخارجية المصري وصل إلى لبنان

وصل الى بيروت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آتياً من القاهرة في زيارة للبنان يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.



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ومن المتوقع أن يبحث معهم في آخر التطورات الراهنة في المنطقة.