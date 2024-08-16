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لبنان

أوساط "حزب الله" تُعلّق على فيديو "عماد 4".. ماذا كشفت عن المنشآت تحت الأرض؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 05:15
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أشارت أوساط في "حزب الله" إلى أن "الصواريخ الدقيقة في تسجيل عماد 4 تثبت جهوزيتنا النارية لتطال الأهداف التي نختارها".
 
وأكدت الأوساط لـ"التلفزيون العربي" أن "عنوان تسجيل عماد 4 يعني أن هذه المنشأة يوجد قبلها وبعدها عدد آخر من المنشآت تحت الأرض".
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