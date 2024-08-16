أوّل تعليق إسرائيليّ على فيديو "عماد 4"... إليكم ما قِيلَ عنه في تل أبيب

علّقت وسائل إعلام إسرائيليّة على فيديو "عماد 4" الذي نشره "حزب الله" اليوم، وقالت إنّه "عدا الصاروخ الذي يظهر في الفيديو، يُمكن أيضاً رؤية مسارات متشعبة تحت الأرض يتمّ فيها تخزين الصواريخ".

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وأشارت إلى أنّ "فيديو "عماد 4" يُؤكّد قدرة "حزب الله" على إخفاء أسلحته المتقدمة وجعل إطلاقها يُشكّل تحدياً أكبر للجيش الإسرائيليّ". (رصد لبنان 24)