وزير الصحة: لا صحة لهذا الخبر

نفى وزير الصحة فراس الأبيض ما ورد في بعض وسائل الإعلام أنّ "وزارة الصحة رفضت تغطية تكاليف إستشفاء جرحى جديدة مرجعيون الذين نقلوا الى مستشفى الروم في بيروت، من بينهم الطفل جو شنبور وحالته حرجة الذي اصيب البارحة في غارة جوية استهدفت البلدة".

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وقال الابيض في اتصال مع "لبنان 24"، إنّ "لا صحة لكل ما ذكر، وسوف يصدر بيان عن وزارة الصحة بشأن الموضوع".

توازيّاً، أكدت مصادر وزارة الصحة أنّ "الوزارة تتعاطى سواسية مع كل المصابين والجرحى الذين يسقطون جراء العدوان الاسرائيلي، لجهة تغطية تكاليف الاستشفاء".

وتجدر الإشارة إلى أنّه وفق المعلومات، فإنّ أهالي الطفل جو شنبور لم يتواصلوا مع وزارة الصحة ولديهم القدرة على معالجة طفلهم.