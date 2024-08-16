Advertisement

لبنان

وزير الصحة: لا صحة لهذا الخبر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-08-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1234995-638594092523156147.jpg
Doc-P-1234995-638594092523156147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى وزير الصحة فراس الأبيض ما ورد في بعض وسائل الإعلام أنّ "وزارة الصحة رفضت تغطية تكاليف إستشفاء جرحى جديدة مرجعيون الذين نقلوا الى مستشفى الروم في بيروت، من بينهم الطفل جو شنبور وحالته حرجة الذي اصيب البارحة في غارة جوية استهدفت البلدة".
Advertisement
 
 
وقال الابيض في اتصال مع "لبنان 24"، إنّ "لا صحة لكل ما ذكر، وسوف يصدر بيان عن وزارة الصحة بشأن الموضوع".
 
 
توازيّاً، أكدت مصادر وزارة الصحة أنّ "الوزارة تتعاطى سواسية مع كل  المصابين والجرحى الذين يسقطون جراء العدوان الاسرائيلي، لجهة تغطية تكاليف الاستشفاء".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّه وفق المعلومات، فإنّ أهالي الطفل جو شنبور لم يتواصلوا مع وزارة الصحة ولديهم القدرة على معالجة طفلهم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-08-16
05:30 | 2024-08-16
05:00 | 2024-08-16
07:56 | 2024-08-16
07:43 | 2024-08-16
07:39 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24