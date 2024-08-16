السفارة الايرانية: يمكننا مهاجمة العدو من أي نقطة في ايران

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كتبت السفارة الايرانية على منصة "إكس": في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال "مدن الصواريخ". هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية ‎إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران".وأشارت السفارة إلى أنه "يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".