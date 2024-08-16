ميشال موسى: جورج قرم كان وفياً لاقتناعاته ووطنه

كتب النائب ميشال موسى على حسابه على منصة "اكس": "برحيل جورج قرم، يخسر لبنان كاتبا وباحثا كبيرا تميز بثقافة رفيعة جمعت بين الاقتصاد والفكر السياسي والاجتماعي".



وأضاف: "اما في السياسة، فقد عرفناه عن قرب حيث كان شفّافا، وفياً لاقتناعاته ووطنه، حريصا على العدالة الاجتماعية. رحم الله جورج قرم".

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