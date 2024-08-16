أُوقِفَ في برمانا... هذا ما كان يفعله لبناني ملقّب بـ" Amadeus-Ask the wolf" بضحاياه

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص أوقفته فصيلة برمانا بجرم احتيال وتزوير واستعمال مزوّر، ويدعى:- أ. ع. (من مواليد عام 1978، لبناني)، الملقّب بـ " Amadeus-Ask the wolf"لقيامه بإيهام عددٍ كبيرٍ من الأشخاص -يفوق المائة شخص- بتنظيم مشاريع موقّعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تفوق قيمتها ثلاثة ملايين دولار أميركي، ليتبيّن لاحقاً أنّها مشاريع وهميّة والعقود مزوّرة.لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائن في محلّة بولفار كميل شمعون، أو الاتّصال على أحد الأرقام التّالية: 810170-01 – 810171-01 - 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.