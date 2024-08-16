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لبنان

هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:17
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شعر سكان بعض المناطق اللبنانيّة بهزّة أرضيّة خفيفة.
 
 
وبحسب وسائل إعلام سوريّة، فإنّ زلزالاً قوّته 5.2 على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق حماة.
 
 
وأبلغ سكان محافظات دمشق وحلب واللاذقية أنهم شعروا بالزلزال.
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