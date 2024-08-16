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لبنان

بسبب "حزب الله".. مفاجأة داخل مستوطنة إسرائيليّة!

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:16
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ سكان مستوطنة بيت جن في الجليل الأعلى، عثروا على طائرة من دون طيار تابعة لـ"حزب الله".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم جمع الأداة وقد بوشرت التحقيقات بالأمر.
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(رصد لبنان24)
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