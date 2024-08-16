بسبب "حزب الله".. مفاجأة داخل مستوطنة إسرائيليّة!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ سكان مستوطنة بيت جن في الجليل الأعلى، عثروا على طائرة من دون طيار تابعة لـ"حزب الله".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم جمع الأداة وقد بوشرت التحقيقات بالأمر.

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(رصد لبنان24)