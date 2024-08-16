ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية المصريّة: المطلوب الصغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 ووقف عدوانها على لبنان

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي بعد ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في العلاقات بين لبنان ومصر والجهود المبذولة لوقف التوترات في المنطقة.شارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، سفير لبنان في مصر والجامعة العربية علي الحلبي، مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والوفد الديبلوماسي المصري.في خلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة مصر على وقوفها المستمر الى جانب لبنان في كل الظروف والمحافل، معبرا عن تقديره للمبادرات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لبنان.وشدد على" ان لبنان يقدر الجهود الدولية والعربية التي تبذل من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".وقال" ان لبنان يجدد التزام تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بالكامل، والمطلوب الصغط على اسرائيل لتطبيق القرار ووقف عدوانها على لبنان.اما الوزير المصري فاشار الى انه نقل للرئيس ميقاتي تحيات الرئيس المصري وتقديره ، مشيرا الى ان زيارته هي رسالة دعم قوية للبنان ، وان الجهود مستمرة لوقف اطلاق النار في غزة لسحب فتيل التوترات".