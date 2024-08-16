رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة

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توفي شربل خليل حبشي البالغ من العمر 17 عاماً بعد فقدانه السيطرة على سيارته الرباعية الدفع على طريق عيناتا الأرز - بعلبك ما ادى الى انقلابها الى جانب الطريق، وأصيب بكسور وجروح بليغة نقل على أثرها الى مستشفى المحبة في دير الأحمر لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.تجدر الإشارة إلى أن شربل فارق الحياة يوم الإحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، وهو من دير الأحمر ويسكن في مستيتا مع والديه اللذين رزقا به بعد 14 عاماً من اخته الكبرى كاندي.