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لبنان

وزارة الصحة تستغرب الاخبار المضللة عن عدم تغطية كل جرحى الحرب

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:54
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:
يتم تناقل أنباء عن أن وزارة الصحة لا تقوم بتغطية نفقات عدد من جرحى الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.
إن الوزارة تبدي أشد الاستغراب للتداول بهكذا معلومات غير صحيحة بل مضللة في وقت يمر لبنان بظرف شديد الصعوبة ويتحتم على وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية والدقة في نقل الاخبار وفي أسوأ الأحوال التأكد مما يشاع من المراجع المعنية. 
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إن وزارة الصحة العامة تذكر بما كان قد أكده الوزير الدكتور فراس الأبيض في أكثر من مناسبة حول تغطية الجرحى من دون أي استثناء بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية أقرت بموجبه اعتمادا ماليا مخصصات لذلك. ويتم تنفيذ القرار حرفيا بمنطق مؤسساتي لا مكان فيه لأي أفضلية بل يتم بموجبه تطبيق مبدأي العدالة والحق بالحصول على الخدمة الطبية الصحيحة والفعالة لكل من يحتاج إليها. 
ويمكن لأي مهتم التأكد من تنفيذ هذا القرار بمراجعة المعنيين في الوزارة كما مختلف المستشفيات التي يتم تحويل جرحى العدوان إليها، والتوقف عن نشر اخبار عشوائية تثير البلبلة من دون طائل وتزيد من وطأة الجروح والمعاناة.
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